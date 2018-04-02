الاردن يوافق على منح الليبيين الراغبين في الدخول إلى أراضيها تسهيلات جديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة .الإثنين ، 02-04-2018 - 14:51:00

الاردن يوافق على منح الليبيين الراغبين في الدخول إلى أراضيها تسهيلات جديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة .
عمان 2 ابريل 2018 (وال)- أعلنت السفارة الليبية في عمان لأحد، أن الاردن
وافق على منح الليبيين الراغبين في الدخول إلى أراضيها تسهيلات جديدة في
إجراءات الحصول على التأشيرة، حيث أعفت ثلاث فئات من الليبيين من طلب
الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول إلى أراضي المملكة.
وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجلس الوزراء
الأردني أعفى المرضى الليبين من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات
العلاج فوق سن (50) عامًا والأطفال دون سنّ (15) عامًا والنساء من جميع
الأعمار، شريطة حيازة المرضى ومرافقيهم على تذكرة سفر ذهاب وإياب .
(وال)

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