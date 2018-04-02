الأمم المتحدة: بدء عودة لاجئي إفريقيا الوسطى إلى بلادهم .





ياوندي 2 ابريل 2018 ( وال )-أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون

اللاجئين اليوم الإثنين ، أنّ ( 650 ) من لاجئي إفريقيا الوسطى في

جمهورية كونغو الديمقراطية ، بدأوا بالعودة إلى بلادهم.

ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للمفوضية أنّ اللاجئين وصلوا إلى مدينة

مونغومبا ، جنوب غربي إفريقيا الوسطى ، وأنّ عودتهم كانت طواعيةً .

وأضافت المفوضية ، أنّ عودة اللاجئين جرت بالتنسيق مع حكومة جمهورية

إفريقيا الوسطى.

وفي هذا السياق قال وزير الأمن العام في افريقيا الوسطى للصحفيين ،

إنّ الحكومة خططت لعودة ( 650 )لاجئاً إلى البلاد ، وأنّ ( 100 ) منهم

وصلوا إلى مدينة مونغومبا .

وأضاف أنّ عودة اللاجئين ، يشير إلى بدء إرساء الأمن والاستقرار

والسلام في إفريقيا الوسطى، وأنّ حكومة بلاده ستعمل منذ الأن على توفير

عودة جميع اللاجئين إلى ديارهم.

وبحسب معطيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، فإنّ

جمهورية كونغو الديمقراطية، تستضيف حالياً نحو 33 ألف لاجئ من إفريقيا

الوسطى.

ومنذ 2013، تواجه جمهورية إفريقيا الوسطى صراعا طائفيا أسفر عن مقتل

آلاف وتشريد مئات الآلاف .

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