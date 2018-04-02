الشرطة الاسترالية : إبطال مفعول عبوة ناسفة تم إخفاؤها بسيارة في مركز تجاري بمدينة بريسبن .





سيدني ، 2 أبريل 2018 ( وال )- تمكنت الشرطة الاسترالية من إبطال مفعول

عبوة نافسة تم إخفاؤها داخل سيارة في مركز تجاري بمدينة بريسبن الواقعة

على الساحل الشمال الشرقي بالبلاد .

وذكرت شرطة ولاية كوينزلاند وعاصمتها بريسبن في بيان اليوم الاثنين

أن العبوة الناسفة تم تفكيكها بعد العثور عليها صباح اليوم في مركز

"ريدبنك" التجاري في عملية أمنية أسفرت عن اعتقال شخصين.

وحسب المتحدث باسم الشرطة فإن العبوة عثر عليها داخل صندوق من الورق

المقوى وأكثر فعالية من زجاجة مولوتوف ، حيث تم اعتقال رجل وامرأة كانا

على متن السيارة - التي تعتقد الشرطة بأنها مسروقة - وسيتم عرضهما على

القضاء .

وأعلنت حالة استنفار أمني قصوى في " بريسبن " في ضوء إقامة دورة

ألعاب الكومنولث يوم الأربعاء في منتجع جولد كوست على بعد 66 كلم جنوبي

بريسبن.

ورفعت السلطات في أستراليا مستوى الإنذار من الإرهاب في سبتمبر 2014

وأصدرت سلسلة من القوانين للحد من الهجمات.

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