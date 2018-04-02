بحث استحداث بعض المشاريع التنموية بمدينة سرت.





سرت 2 ابريل 2018 (وال)- اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني الاحد

مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بحضور السيد

خالد بوخطوة مدير الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية

المستدامة بالمؤسسة.

وتناول الاجتماع سبل التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس البلدي

سرت وامكانية استحداث بعض المشاريع التنموية التي تخدم مدينة سرت .

واوضح المهندس مصطفى صنع الله ان المؤسسة تسعى بما اتيح لها من امكانيات

لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية وفق برامج التنمية المستدامة بالتنسيق مع

الادارة المختصة بالمؤسسة.

(وال)