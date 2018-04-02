الصين تفرض رسوما جمركية على سلع أمريكية .







بكين 2 ابريل 2018 (وال)- - زادت الصين الرسوم الجمركية بما يصل إلى 25

بالمئة على 128 منتجا أمريكيا من بينها اللحوم المجمدة والنبيذ وبعض

الفواكه والمكسرات، لتصعد خلافا بين أكبر اقتصادين في العالم ردا على

الرسوم التي فرضتها امريكا على واردات الألومنيوم والصلب .

فقد أعلنت وزارة المالية الصينية الأحد الزيادة في الرسوم الجديدة وهي

تتوافق مع قائمة تعريفات محتملة على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى ثلاثة

مليارات دولار نشرتها الصين في 23 مارس .

(وال)