روسيا تقول إنها غير مسؤولة عن الخلاف مع الغرب.الإثنين ، 02-04-2018 - 13:17:00



موسكو 2 ابريل 2018 (وال) - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
اليوم الاثنين أن بلاده غير مسؤولة عن تصاعد خلاف مع الغرب بسبب تسميم
جاسوس روسي سابق في بريطانيا.
وذكر الوزير الروسي في إفادة صحفية أنه في زمن الحرب الباردة كانت هناك
بعض القواعد لكن الآن فقدت بريطانيا والولايات المتحدة صوابهما وتلعبان
كالأطفال.
يشار الى أن روسيا تنفي مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الرابع من مارس
على الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري
بانجلترا.
...( وال ) ...

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