رئيس الهيئة العامة للسياحة يزور عدد من المواقع السياحية بمدينة جادو .





جادو 2 ابريل 2018 (وال) - قام رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة

الوفاق الوطني "خضير مالك " بزيارة الى مدينة جادو يرافقه وفد يضم عدد

من مدراء المكاتب السياحة بالمنطقة الغربية إضافة إلى عدد من المدراء

والمسئولين بالهيئة.

وتفقد رئيس الهيئة العامة للسياحة عدد من المواقع السياحية مثل عين

الزرقاء وقرية ويفات الأثرية .

كما قام رئيس الهيئة بزيارة إلى معرض نانا مارن للرسم والأشغال

اليدوية وذلك للاطلاع والتعرف على محتوياته حيث قدمت مديرة مركز

نانا_مارن لدعم المرأة بجادو السيدة " ربيعة المحروق " نبذة عن المعرض

الذي يقام في دورته الثانية .

(وال)