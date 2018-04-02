عضو المجلس البلدي يفرن "خيريه ابوالهول تتابع سير عملية التطعيمات .







طرابلس 02 ابريل 2018 ( وال ) - تابعت عضو المجلس البلدي يفرن "خيريه

ابوالهول سير عملية التطعيمات الحالية بفيتامين (أ ) .

وعبرت ابوالهول خلال زيارتها لمركز الام والطفل بيفرن عن

شكرها وتقديرها للقائمين علي هذا العمل الذي يستهذف تطعيم الاطفال من

مواليد (شهر واحد 2013 الي شهر واحد .2017 ).

واوضحت مصادر بالمركز لوكالة الانباء الليبية ان الحملة شهدت

اقبال كبير من المواطنيين وأن عدد الاطفال الدين تم تطعيمهم من بدايه

الحملة الي اليوم الاثنين قد بلغ ( 968 )طفلا وطفلة .

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