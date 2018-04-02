مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى .







القدس المحتلة 2 ابريل 2018 ( وال) - اقتحم مئات المستوطنين اليوم

الاثنين، المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من

قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية" وفا" أن قوات الاحتلال تواصل تضييقها

على عمل حراس وسدنة المسجد الاقصى والطلب منهم الابتعاد عن المستوطنين،

في الوقت الذي أتاحت فيه لعدد من المستوطنين بتدنيس المسجد بصلوات وشعائر

تلمودية.

في الوقت ذاته، استباح آلاف المستوطنين باحة حائط البراق (الجدار الغربي

للمسجد الأقصى) لأداء ما يسمى بـ"صلاة الفصح"، أو "بركات الكهنة"، وأكبر

الطقوس التلمودية، بحضور "حاخامات"، وطلبة مدارس، ومعاهد دينية من شتى

أنحاء العالم، وبحضور كبار حاخامات المؤسسة الدينية في دولة الاحتلال.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الانباء الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال منعت

مسؤول الاعلام والعلاقات العامة بدائرة الأوقاف فراس الدبس من دخول

الأقصى.

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