"لجنة القوافل الطبية" تعلن عن وصول قافلة طبية إلى مستشفى غات العام .الإثنين ، 02-04-2018 - 12:58:00



طرابلس 2 ابريل 2018 ( وال ) - أعلن رئيس لجنة القوافل الطبية بوزارة
الصحة "أشرف أبورقبة" عن وصول قافلة طبية إلى مستشفى غات العام؛ تضم
تخصصات امراض النساء والولادة والأطفال والجراحة العامة والعظام والباطنة
والتخدير، كما تضم فنيي صيانة لاجراء أعمال صيانة لعدد من الأجهزة في
أقسام الأشعة والمختبرات والعمليات والتعقيم ".
وأضاف رئيس اللجنة ان القافلة ستجرى الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية
لمدة 6 أشهر متواصلة،
موضحا أن القافلة تم تسييرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ كما سيتم
تدريب العديد من العناصر الطبية والطبية المساعدة على أيدي الأطباء
المشاركين في هذه القافلة.
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