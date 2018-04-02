الشركة العامة للكهرباء: العجز المتوقع في الشبكة العامة اليوم الأثنين سيكون حوالي 450 ميغاوات .







طرابلس 02 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن

العجز المتوقع في الشبكة سيصل اليوم الأثنين إلى حوالي 100 ميغاوات .

وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم

الاثنين ان القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 3950

ميغاوات ، وان الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4400 ميغاوات .

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه بهذا العجز سيكون هناك طرح للاحمال

في حدود الساعتين .

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