الشركة العامة للكهرباء: العجز المتوقع في الشبكة العامة اليوم
الأثنين سيكون حوالي 450 ميغاوات .
الإثنين ، 02- 04- 2018 - 12:50:00
طرابلس 02 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن
العجز المتوقع في الشبكة سيصل اليوم الأثنين إلى حوالي 100 ميغاوات .
وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم
الاثنين ان القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 3950
ميغاوات ، وان الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4400 ميغاوات .
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه بهذا العجز سيكون هناك طرح للاحمال
في حدود الساعتين .
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