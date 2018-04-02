المجلس البلدي الخمس ينظم دورات في مجال الاعلام .
الإثنين ، 02- 04- 2018 - 12:16:00
الخمس 2 ابريل 2018 (وال)- اعلن المجلس البلدي الخمس عن إقامة مجموعة من
الدورات الإعلامية خلال الفترة القادمة و ذلك بعد التنسيق بين مكتب
الإعلام بالمجلس و نقابة الصحفيين و الإعلاميين بالخمس و مركز تطوير
الإعلام الجديد .
وذكر مصدر من المجلس ان الدورات ستشمل المجالات التالية :-
1 - التصوير الفوتوغرافي .
2 - التحرير الصحفي .
3 - التنفيذ و الإخراج الصحفي .
4 - المذيعون .
واوضح المجلس للراغبين في الانتظام في الدور بالحضور الى مبني مكتب
الثقافه من الساعة 5 مساء و حتي 8 مساء و ذلك للتسجيل و تعبئة النماذج
الخاصة .
(وال)