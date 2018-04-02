المجلس البلدي الخمس ينظم دورات في مجال الاعلام .





الخمس 2 ابريل 2018 (وال)- اعلن المجلس البلدي الخمس عن إقامة مجموعة من

الدورات الإعلامية خلال الفترة القادمة و ذلك بعد التنسيق بين مكتب

الإعلام بالمجلس و نقابة الصحفيين و الإعلاميين بالخمس و مركز تطوير

الإعلام الجديد .

وذكر مصدر من المجلس ان الدورات ستشمل المجالات التالية :-

1 - التصوير الفوتوغرافي .

2 - التحرير الصحفي .

3 - التنفيذ و الإخراج الصحفي .

4 - المذيعون .

واوضح المجلس للراغبين في الانتظام في الدور بالحضور الى مبني مكتب

الثقافه من الساعة 5 مساء و حتي 8 مساء و ذلك للتسجيل و تعبئة النماذج

الخاصة .

(وال)