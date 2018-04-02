اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع ببلديات سرت تعقد اجتماعها الأول .





سرت 02 ابريل 2018 ( وال )- عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني

الجامع (الليبي الليبي) أمس الاحد اجتماعها الاول بقاعة الاجتماعات

بديوان بلدية سرت .

وحضر الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت " صالح عيادة " وعدد من

المكونات الاجتاعية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النسائية

والطلابية ببلديات سرت وخليج السدرة واهراوة ، وعدد من اعضاء التدريس

بجامعة سرت .

وتم خلال الاجتماع دراسة ماجاء في وثيقة المبادئ الوطنية والقيم

الحاكمة لدولة ليبيا الجديدة والتي ستطرح خلال المؤتمر والمتضمنة العديد

من النقاط الخاصة بالمصالحة الوطنية علي مستوي لبييا .

وأكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر " محمد غيث سالم " أن هذا

الاجتماع ناقش خطة الطريق وتوحيد وجهات النظر في البلديات الثلاث وهي سرت

وخليج السدرة واهراوة حول المؤتمر الوطني الجامع والذي سيعقد قريبا .

وأضاف " غيث " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أنه تم الاتفاق علي

عقد ورشة عمل في بلدية خليج السدرة للخروج بتوصيات عمل تخص المؤتمر

الوطني الجامع والمصالحة الوطنية علي مستوي ليبيا .

...(وال سرت)...