اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع ببلديات سرت تعقد اجتماعها الأول .الإثنين ، 02-04-2018 - 11:06:00



سرت 02 ابريل 2018 ( وال )- عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
الجامع (الليبي الليبي) أمس الاحد اجتماعها الاول بقاعة الاجتماعات
بديوان بلدية سرت .
وحضر الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت " صالح عيادة " وعدد من
المكونات الاجتاعية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النسائية
والطلابية ببلديات سرت وخليج السدرة واهراوة ، وعدد من اعضاء التدريس
بجامعة سرت .
وتم خلال الاجتماع دراسة ماجاء في وثيقة المبادئ الوطنية والقيم
الحاكمة لدولة ليبيا الجديدة والتي ستطرح خلال المؤتمر والمتضمنة العديد
من النقاط الخاصة بالمصالحة الوطنية علي مستوي لبييا .
وأكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر " محمد غيث سالم " أن هذا
الاجتماع ناقش خطة الطريق وتوحيد وجهات النظر في البلديات الثلاث وهي سرت
وخليج السدرة واهراوة حول المؤتمر الوطني الجامع والذي سيعقد قريبا .
وأضاف " غيث " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أنه تم الاتفاق علي
عقد ورشة عمل في بلدية خليج السدرة للخروج بتوصيات عمل تخص المؤتمر
الوطني الجامع والمصالحة الوطنية علي مستوي ليبيا .
...(وال سرت)...

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