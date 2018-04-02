وصول عدد من السفن التجارية إلى ميناء بنغازي .





بنغازي 02 أبريل 2018 (وال )- وصلت ميناء بنغازي البحري خلال هذه

الايام عددا من السفن التجارية وعلى مثنها شحنات من الارز والقمح .

وأفاد المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري (مفتاح الشهيبي) أن سفن

تجارية دخلت الميناء وهي السفينة (MANNA) التابعة للوكيل الملاحي شركة

الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، محملة بـ 16 ألف طن من حبوب الأرز،

والسفينة (AYLA) التابعة لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية، محملة بـ

27.300 ألف طن من حبوب القمح .

كما دخلت الميناء السفينة (SHEILA) وعلى متنها حوالي 52 حاوية محملة

ببضائع مختلفة .

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