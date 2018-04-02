إدارة الحج والعمرة تعلن للمواطنين فئة كبار السن من مواليد 1941 بأن التسجيل سيبدأ يوم الاربعاء عبر الرابط.

wwwehaj.gov.ly

طرابلس 2 أبريل 2018 (وال )- تعلن إدارة الحج والعمرة بالهيئة

العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية للمواطنين من فئة كبار السن

من مواليد 1941 بأن التسجيل لموسم الحج هذا العام سيبدأ يوم الاربعاء 18

من شهر أبريل الجاري لمدة عشرة أيام عبر الرابط.wwwehaj.gov.ly

وأوضحت ادارة الحج والعمرة : أن التسجيل بالنسبة لكبار السن سينتهي يوم

27 من شهر أبريل الحالي .

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