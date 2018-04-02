افتتاح فرع لمصرف الامان للتجارة والاستثمار بمدينة ترهونة .





ترهونة 02 ابريل 2018 ( وال )- افتتح عميد بلدية ترهونة " عياد البي

سالم " أمس الاحد ، فرعا لمصرف الامان للتجارة والاستثمار بالمدينة .

وحضر مراسم حفل الافتتاح أعضاء المجلس البلدي ترهونة ، وعدد من مدراء

الاقسام والمكاتب بالمجلس ، ومدير مكتب الخدمات المالية ترهونة ، وجمع من

أهالي المدينة .

وأوضح عميد بلدية ترهونة في تصريح لوكالة الانباء الليبية ، أن

افتتاح هذا المصرف يعد خطوة هامة لتقديم الخدمات المصرفية للمواطن

وتوفير السيولة النقدية للمدينة من خلال الخدمات التي سيقدمها في مجال

التحويلات من العملة الاجنبية .

واشاد عدد من المواطنين بأهمية افتتاح هذا المرفق الخدمي لخدمة ارباب

الاسر في الحصول على مستحقاتهم من النقد الاجنبي ، شاكرين الجهود التي

يبذلها شباب ترهونة من أجل توطين المرافق الخدمية بالمدينة .

...(وال ترهونة)...