افتتاح فرع لمصرف الامان للتجارة والاستثمار بمدينة ترهونة .الإثنين ، 02-04-2018 - 11:02:00



ترهونة 02 ابريل 2018 ( وال )- افتتح عميد بلدية ترهونة " عياد البي
سالم " أمس الاحد ، فرعا لمصرف الامان للتجارة والاستثمار بالمدينة .
وحضر مراسم حفل الافتتاح أعضاء المجلس البلدي ترهونة ، وعدد من مدراء
الاقسام والمكاتب بالمجلس ، ومدير مكتب الخدمات المالية ترهونة ، وجمع من
أهالي المدينة .
وأوضح عميد بلدية ترهونة في تصريح لوكالة الانباء الليبية ، أن
افتتاح هذا المصرف يعد خطوة هامة لتقديم الخدمات المصرفية للمواطن
وتوفير السيولة النقدية للمدينة من خلال الخدمات التي سيقدمها في مجال
التحويلات من العملة الاجنبية .
واشاد عدد من المواطنين بأهمية افتتاح هذا المرفق الخدمي لخدمة ارباب
الاسر في الحصول على مستحقاتهم من النقد الاجنبي ، شاكرين الجهود التي
يبذلها شباب ترهونة من أجل توطين المرافق الخدمية بالمدينة .
...(وال ترهونة)...

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