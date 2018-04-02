الذهب يرتفع مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا.





لندن 2 ابريل 2018 (وال) - ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تراجع

الدولار وفي ظل تجدد التوترات بشأن حرب تجارية إثر فرض الصين رسوما

إضافية علي منتجات أمريكية ردا علي الرسوم الأمريكية على واردات

الألومنيوم والصلب.وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى

1334.90 دولار للأوقية.

وفقد الذهب 1.7 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر هبوط منذ أوائل ديسمبر

كانون الأول ولكن المعدن حقق مكاسب 1.7 بالمئة في الربع الأول ليسجل

مكاسب للفصل الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8

بالمئة إلى 16.45 دولار. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 935 دولارا

للأوقية بعدما نزل لأقل مستوى منذ نهاية ديسمبر كانون الأول في الجلسة

السابقة.

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