ورشة عمل حول حقوق الطفل في نظام العدالة الجنائية .





طرابلس 2 ابريل 2018 ( وال ) - شارك عدد من أعضاء الهيئات

القضائية ووزارة العدل في أعمال الورشة العلمية التدريبية حول " حقوق

الطفل في نظام العدالة الجنائية " التي نظمتها منظمة اليونسيف بتونس .

وتناولت أعمال الورشة النصوص الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل ومبادئ

اتفاقية حقوق الطفل الأساسية ، إضافة إلى حماية الأطفال في تماس مع

القانون وفي الضحايا والشهود .

كما تلقى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية بإشراف المدربة

المختصة بمنظمة اليونسيف الدكتورة "دوللي حمد " ، أحكام خاصة للحماية حول

الحق في الحماية من جميع أشكال العنف ، وحقوق الطفل المحروم من بيئته

العائلية ، وكذلك أحكام خاصة لحماية "الأطفال وتطبيق المعايير الدولية

للعدالة الجنائية للأطفال في ليبيا .

وتخللت الورشة التدريبية عروض وبيانات عن تجارب بعض الدول .

وتم في ختام أشغال الورشة توزيع شهائد المشاركة لاجتياز متطلبات

البرنامج التدريبي في مجال "حقوق الأطفال في نظام العدالة الجنائية "

بحضور الممثل الخاص لليونسيف في ليبيا الدكتور "عبد الرحمن غندور ".

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