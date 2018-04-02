ورشة عمل حول حقوق الطفل في نظام العدالة الجنائية .الإثنين ، 02-04-2018 - 10:54:00



طرابلس 2 ابريل 2018 ( وال ) - شارك عدد من أعضاء الهيئات
القضائية ووزارة العدل في أعمال الورشة العلمية التدريبية حول " حقوق
الطفل في نظام العدالة الجنائية " التي نظمتها منظمة اليونسيف بتونس .
وتناولت أعمال الورشة النصوص الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل ومبادئ
اتفاقية حقوق الطفل الأساسية ، إضافة إلى حماية الأطفال في تماس مع
القانون وفي الضحايا والشهود .
كما تلقى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية بإشراف المدربة
المختصة بمنظمة اليونسيف الدكتورة "دوللي حمد " ، أحكام خاصة للحماية حول
الحق في الحماية من جميع أشكال العنف ، وحقوق الطفل المحروم من بيئته
العائلية ، وكذلك أحكام خاصة لحماية "الأطفال وتطبيق المعايير الدولية
للعدالة الجنائية للأطفال في ليبيا .
وتخللت الورشة التدريبية عروض وبيانات عن تجارب بعض الدول .
وتم في ختام أشغال الورشة توزيع شهائد المشاركة لاجتياز متطلبات
البرنامج التدريبي في مجال "حقوق الأطفال في نظام العدالة الجنائية "
بحضور الممثل الخاص لليونسيف في ليبيا الدكتور "عبد الرحمن غندور ".
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