رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد يعلن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا.





ادريس ابابا 2 ابريل2018 (وال) - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد "أبي

أحمد علي"، عن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا.

وأوضح أبي أحمد، أنه على استعداد للجلوس مع الحكومة الإريترية، لإنهاء

الخلاف عبر الحوار، ودعاها لمبادلته نفس الرغبة.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الإثنين، بعد المصادقة على

تعيينه، وأدائه اليمين الدستورية.

وقال أبي أحمد، إن الشعبين الإريتري والإثيوبي، تربطهما علاقات قديمة

ويجب أنها هذه الخلافات.

وتشهد العلاقات بين إثيوبيا وإرتيريا تفاوتاً في طبيعتها، وذلك إثر الحرب

الحدودية التي اندلعت بينهما في مايو 1998 وتوقفت عام 2000، بعد وساطة

إفريقية قادتها الجزائر، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية سلام في العام

ذاته.

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