إعصار جوزي المداري يخلف أربعة قتلى على الأقل في فيجي .





سيدني 2 ابريل 2018 ( وال ) - لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد

أن جرفتهم مياه الفيضانات أثناء مرور إعصار "جوزي" المداري بـ"فيجي"،

الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادىء، خلال عطلة الأسبوع الماضي .

وأفاد مدير إدارة الكوارث الوطنية، أناري ليونيكيلا، الذي أكد وفاة

أربعة أشخاص، بأن هناك شخص آخر مفقود جراء الإعصار الذي يصنف من الفئة

الأولى .

ونشر الصليب الأحمر النيوزيلندي تغريدة على حسابه الرسمي قائلا "إعصار

جوزي يسبب فيضانات ورياح قوية، فضلا عن انقطاع الكهرباء وبعض عمليات

الإجلاء".

تجدر الإشارة بأن أكثر من ألف و800 شخصا تم نقلهم إلى مراكز الإجلاء.

وتعرضت فيجي عام 2016 لإعصار وينستون، وهو الأسوأ في تاريخها، حيث خلف

أكثر من 40 قتيلا ومائة جريحا و19 ألف نازحا، والكثير من الدمار في هذا

البلد.

يذكر أن عدد سكان فيجي يبلغ نحو 810 ألف نسمة، يقيم 87% منهم على

جزيرتي فيتي ليفو (غرب البلاد) وفانوا ليفو (شمال).