المؤسسة الليبية للاستثمار تؤكد بأن الأصول الليبية التابعة للمؤسسة في بلجيكا لم يتم المساس بها.





طرابلس 2 ابريل 2018 ( وال ) - أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار

بأن الأصول الليبية التابعة للمؤسسة في بلجيكا لم يتم المساس بها

من إي طرف كان، وهي تحت متابعة دقيقة من قبل مجلس إدارة المؤسسة الليبية

للاستثمار.

ونقلت ادارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء : عن رئيس مجلس

إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود " بأنه في إطار متابعة

المؤسسة لاستثماراتها تم الاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية

البلجيكية ، الذين أكدوا التزامهم بقرار مجلس الامن الخاص بالتجميد ولم

يتم خرق الاتفاق من اي دولة وأن المعاملات المالية تتم وفقا للمعايير

الدولية .

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