وزارة الصحة تنظم دورة الإسعاف والطواريء استهدفت عناصر الإسعاف بمستشفى الزنتان العام.





الزنتان 2 ابريل 2018 ( وال ) - نظمت وزارة الصحة دورة الإسعاف

والطواريء بمدينة الزنتان استهدفت عناصر الإسعاف بمستشفى الزنتان العام.

وأفادت الوزارة عبر موقعها : ان إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة

اشرفت على تنفيذ دورة تدريبية للإسعاف والطواري على مدى 5 أيام شارك

فيها 50 عنصر طبي وطبي مساعد من المراكز الصحية ومستشفى الزنتان .

وتناول مدرب الإسعاف والطوارئ " بدر الباجقني " خلال هذه الدورة

بالشرح والتطبيقات العملية طرق التعامل مع المريض منذ وصوله لقسم الإسعاف

، ومراقبة اشاراته الحيوية ، والإسعافات اللازمة التي ستقدم للمريض حسب

كل حالة.

وأقيمت في ختام الدورة عمليات محاكاة لحالات اسعاف على إصابات

مختلفة.

وفي احتفالية اقامتها إدارة مستشفى الزنتان العام تم توزيع شهائد

المشاركة في الدورة على المشاركين .

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