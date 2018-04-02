المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية بمدينة سرت.الإثنين ، 02-04-2018 - 10:26:00



طرابلس 2 أبريل 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة
الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بعميد بلدية سرت مختار المعداني .
وتناول الاجتماع امكانية استحداث بعض المشاريع التنموية التي تخدم مدينة
سرت ومدى مساهمة المؤسسة في توفير الاحتياجات الضرورية للمدينة.
واوضح المهندس مصطفى صنع الله ان المؤسسة تسعى بما اتيح لها من امكانيات
لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية وفق برامج التنمية المستدامة بالتنسيق مع
الادارة المختصة بالمؤسسة.
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