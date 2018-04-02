الاستعداد لتشغيل مصنع الإيثلين والبولي إيثلين بالمجمع الصناعي لشركة رأس لانوف.





طرابلس 2 ابريل 2018 ( وال ) - تتواصل الاستعدادات بالمجمع الصناعي

بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز لإعادة تأهيل مصنعي الإيثلين

والبولي إيثلين وبدء التشغيل خلال الايام القادمة .

حيث عقد اجتماع موسع بالمجمع الصناعي ضم المهندس جاد الله العوكلي

عضو مجلس إدارة المؤسسة للتصنيع والتخطيط وعلى الفرجاني مدير إدارة

القياس والدكتور المحبوب ادريدر مراقب البتروكيماويات والغاز وعلي غولة

منسق مشاريع البتروكيماويات بالمؤسسة والمهندس ناجي احفاف رئيس مجلس

ادارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز المكلف وأعضاء مجلس الادارة

والمدراء العامون ومدراء الإدارات والمراقبين ذوي العلاقة بالشركة تم

خلاله متابعة سير الاستعدادات لانطلاق التشغيل وأعمال الصيانة

والتركيبات والتوريدات للمعدات بالمجمع ، وتنظيف احواض مآخذ مياه البحر

والذي انجز في وقت قياسي وبجودة عالية.

والجدير بالذكر أن مصنع الإيثلين متوقف عن العمل منذ عام 2011 ،ومصنع

البولي إيثلين متوقف منذ عام 2013 ، والمؤسسة قامت بأعمال الصيانة

والتجهيز لتشغيل المصنعين .

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