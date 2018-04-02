وفد من الفيفا يزور طرابلس يوم الغد الثلاثاء.





طرابلس 2 أبريل 2018 (وال)- أفاد الاتحاد العام لكرة القدم إن وفدا رفيع

المستوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيصل طرابلس يوم الغد

الثلاثاء موفدا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إيفانتينو"

ويضم كلا من السويسري "فيرون موسينقو" مدير إدارة الاتحادات الوطنية

بالفيفا، والفرنسي "محمد طه" عضو إدارة الاتحادات الوطنية بالفيفا.

وأوضح الاتحاد على صفحته على "فيسبوك" أن الزيارة تستمر حتى يوم الخميس

، وتهدف إلى دعم الاتحاد الليبي لكرة القدم والنظر في كل المساعدات

الممكنة التي سيقدمها الفيفا للاتحاد الليبي في مجالات التطوير والتأهيل

والتدريب، والوقوف على الوضع الأمني على أرض الواقع وتقييمه من أجل

المساعدة في رفع الحظر المفروض على ملاعبنا منذ 2013، والتنسيق مع الفيفا

في كل آفاق التعاون في مختلف المجالات التي تهم اللعبة وتطويرها.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية من رئيس

الاتحاد العام لكرة القدم "جمال الجعفري" وتتويجا للجهود والمساعي

المبذولة طوال الفترة الماضية من رئيس الاتحاد والأمين العام الأستاذ

"عبد الناصر الصويعي" بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات واللقاءات في

المغرب وعمان وغيرهما والتي تكللت جميعها بالنجاح نظرا للعلاقات الطيبة

التي تتمتع بها ليبيا على المستويين الدولي والأفريقي.

ويستهل الوفد الضيف برنامج نشاطه في طرابلس صباح الأربعاء بزيارة لمقر

الاتحاد الليبي لكرة القدم، وزيارة لمقار باقي اللجان العاملة بالاتحاد

الليبي لكرة القدم، وزيارة لملعب طرابلس الدولي خلال الفترة المسائية

لمتابعة جانب من مباراة الاتحاد والشرارة مساء الأربعاء بحضور الجمهور

الرياضي، ثم زيارة تفقدية وميدانية لملعب الأكاديمية بجنزور.

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وستختتم زيارة وفد الاتحاد الدولي صباح يوم الخميس.

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