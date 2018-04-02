إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .الإثنين ، 02-04-2018 - 10:09:00



طرابلس 2 أبريل 2018 (وال )- بدأت إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة
للأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاثنين في استقبال طلبات أداء فريضة
الحج لموسم حج 1439 - 2018 بجميع مناطق ليبيا عبر الموقع الالكتروني
www.ehaj.gov.ly .
وأوضحت إدارة الحج في بيان لها : أن التسجيل سيستمر لمدة أسبوعين
اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 2/4/2018 ويكون آخر موعد للتسجيل يوم
الاثنين الموافق 16 من شهر أبريل الجاري .
وأفادت الإدارة إن إجراء قرعة الحج لهذا العام في جميع المناطق سيتم
الكترونيا يوم الثلاثاء الموافق 1/5/2018 وفقا للعدد المخصص لكل منطقة
وذلك اعتمادا على الإحصائية الرسمية لعدد السكان الصادرة عن مصلحة
الأحوال المدنية رقم ( 3-54-178 ) بتاريخ 2018/3/13 وفقا للشروط
والضوابط الآتية :-
1 / أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج ليبي الجنسية.
2/ ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج مطلقا وفي حالة ثبوت أداء فريضة
الحج في السابق يتم استبعاده ولا يحق له المطالبة بترجيع قيمة تكلفة
الحج.
3/ أن يكون لائقا صحيا ( جسديا وعقليا )
4/ أن يكون حاصلا على جواز سفر دوليا والمقروء أليا.
5/ ألا يقل عمر المتقدم عن 45 سنة ويستثني من هذا الشرط الزوجة المرافقة
لزوجها والابن المرافق لإحدى والديه على ألا يقل عمره عن ( 20 سنة )
6 / أن يقبل السفر والإقامة والنقل وفقا لما يقتضيه برنامج تسفير الحجاج
في مجموعات إشرافية .
7 / سداد قيمة تكلفة الحج بمبلغ وقدره ( 10.000 د ل ) عشرة آلاف دينار
ليبي بموجب صك مصدق باسم إدارة الحج والعمرة
9 / لا يتم قبول أي تنازل أو استبدال إلا للوالدين فقط .

...( وال ) ...

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