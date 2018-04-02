إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .





طرابلس 2 أبريل 2018 (وال )- بدأت إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة

للأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاثنين في استقبال طلبات أداء فريضة

الحج لموسم حج 1439 - 2018 بجميع مناطق ليبيا عبر الموقع الالكتروني

www.ehaj.gov.ly .

وأوضحت إدارة الحج في بيان لها : أن التسجيل سيستمر لمدة أسبوعين

اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 2/4/2018 ويكون آخر موعد للتسجيل يوم

الاثنين الموافق 16 من شهر أبريل الجاري .

وأفادت الإدارة إن إجراء قرعة الحج لهذا العام في جميع المناطق سيتم

الكترونيا يوم الثلاثاء الموافق 1/5/2018 وفقا للعدد المخصص لكل منطقة

وذلك اعتمادا على الإحصائية الرسمية لعدد السكان الصادرة عن مصلحة

الأحوال المدنية رقم ( 3-54-178 ) بتاريخ 2018/3/13 وفقا للشروط

والضوابط الآتية :-

1 / أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج ليبي الجنسية.

2/ ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج مطلقا وفي حالة ثبوت أداء فريضة

الحج في السابق يتم استبعاده ولا يحق له المطالبة بترجيع قيمة تكلفة

الحج.

3/ أن يكون لائقا صحيا ( جسديا وعقليا )

4/ أن يكون حاصلا على جواز سفر دوليا والمقروء أليا.

5/ ألا يقل عمر المتقدم عن 45 سنة ويستثني من هذا الشرط الزوجة المرافقة

لزوجها والابن المرافق لإحدى والديه على ألا يقل عمره عن ( 20 سنة )

6 / أن يقبل السفر والإقامة والنقل وفقا لما يقتضيه برنامج تسفير الحجاج

في مجموعات إشرافية .

7 / سداد قيمة تكلفة الحج بمبلغ وقدره ( 10.000 د ل ) عشرة آلاف دينار

ليبي بموجب صك مصدق باسم إدارة الحج والعمرة

9 / لا يتم قبول أي تنازل أو استبدال إلا للوالدين فقط .



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