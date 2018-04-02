مقتل 6 من رجال الشرطة وإصابة 15 خلال تمرد في سجن مكسيكي .





المكسيك 2 ابريل 2018 ( وال ) - قُتل سبعة أشخاص، بينهم ستة من رجال

الشرطة قضوا اختناقاً بدخان حريق أشعله سجناء خلال عملية لقمع تمرد في

سجن بولاية فيراكروز في شرق المكسكيك.

وقالت السلطات المحلية في بيان، أن العصيان وقع في سجن لا توما بمنطقة

اماتلان، مشيرة إلى أنه فيما كان عناصر الشرطة يدخلون حرم السجن للسيطرة

عليه، "تمت مهاجمتهم ومحاصرتهم في مكان مغلق. وأضرم السجناء النار، ما

أدى إلى موتهم اختناقاً".

وأضاف البيان، أن قمع التمرد أسفر أيضاً عن إصابة 15 شرطياً و7 سجناء

بجروح، مشيراً إلى أن اثنين من السجناء الجرحى بحالة حرجة.

واستدعى قمع التمرد انتشار قوة من الجيش حول السجن لمؤازرة الشرطة

أثناء تدخلها.

وغالباً ما تشهد السجون المكسيكية عمليات تمرد وقتل وفرار، حيث

للعصابات الإجرامية نفوذ كبير، كما تسود الجريمة المنظمة ولاية فيراكروز.