مركبة فضائية صينية سترتطم بالأرض بعد ساعات.





باريس 2 أبريل 2018 (وال) - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية إن محطة الفضاء

الصينية "تيانغونغ-1" يتوقع أن تسقط على الأرض في غضون ساعات قليلة أو

خلال وقت مبكر اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة إنه يتوقع أن تدخل هذه المركبة المجال الجوي للأرض

بحلول الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش.

وذكرت الوكالة إن المحطة التي تزن 5ر8 طن قد تسقط في مكان ما بين 43

درجة شمالا، و43 درجة جنوبا، وهو نطاق يغطي معظم الولايات المتحدة والصين

وإفريقيا وجنوب أوروبا وأستراليا وأميركا الجنوبية.

وستكون روسيا وكندا وشمال أوروبا خارج نطاق سقوط المحطة التي ستعود

إلى الأرض على شكل حطام.

ومن المتوقع أن يحترق الجزء الأكبر من هيكل المحطة عند دخولها الغلاف

الجوي بسبب الاحتكاك ، لكن يمكن أن تسقط بعض القطع الصغيرة التي تقدر بـ

10 في المئة من وزن المحطة على سطح الأرض.



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