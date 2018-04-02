اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا لبحث جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي على "مسيرة يوم الارض".





القاهرة 2 أبريل 2018 (وال) - أعلن الأمين العام المساعد لشئون فلسطين

بجامعة الدول العربية " سعيد أبو علي" أن مجلس الجامعة العربية على

مستوى المندوبين الدائمين سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة السعودية، غد

الثلاثاء، بطلب من فلسطين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أبو علي في تصريح اليوم أن "الاجتماع سيبحث جرائم قوات الاحتلال،

ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم الجمعة الماضية في مسيرة تحت

عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض".

وأضاف أن الجامعة العربية تتابع عن كثب هذه التطورات و"آخرها مجزرة قوات

الصهاينة التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة" والتي راح

ضحيتها 17 شهيدا وأكثر من 1500 جريح.

وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بأسره وكافة

مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه "الجرائم الإسرائيلية"،

وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمسائلة إسرائيل وتوفير الحماية الدولية

للشعب الفلسطيني.

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