أسعار النفط ترتفع نتيجة تراجع عمليات الحفر النفطية في أمريكا.





سنغافورة 2 ايريل 2018 (وال) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن

عززها تراجع في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى

توقعات بإمكان أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 65.21 دولار للبرميل عند الساعة 0122

بتوقيت جرينتش مرتفعا 27 سنتا أو 0.4 في المئة عن مستوى إغلاقه السابق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 69.71 دولار للبرميل بزيادة

37 سنتا أو 0.55 في المئة.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة أو.إيه.إن.دي.أيه للسمسرة في سنغافورة إن

أسواق النفط مازالت متوترة بشأن "ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستلغي

الاتفاقية النووية الهشة مع إيران أم تبقيها".وأضاف أن تقريرا أسبوعيا

أشار إلى تراجع في نشاط عمليات الحفر بحثا عن اكتشافات نفطية جديدة في

الولايات المتحدة عزز الأسعار.

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