إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل.





الخليل 2- ابريل-2018 (وال) - أصيب عدد من المواطنين وطلبة المدارس

بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت، صباح اليوم الاثنين، في

المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال التي تواجدت بكثافة

في حارة أبو سنينة، أطلقت الغاز المسيل للدموع صوب طلبة المدارس

والمواطنين في المنطقة، مما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق والإغماء،

كما تم تفتيش مركبات المواطنين، وعرقلة حركتهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تتواجد بالقرب من مدرسة الشهيد عبد

العزيز أبو سنينة للبنات، ومدرستي الزهراء ورابعة العدوية للبنات.

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