قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل شهيد فلسطيني جنوب نابلس.





نابلس 2- ابريل-2018 (وال) - سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاثنين، عائلة الشهيد عبد الرحمن ماهر بني فضل من بلدة عقربا جنوب

نابلس، إخطارا بهدم منزلها.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا،

وسلمت عائلة الشهيد بني فضل إخطارا بهدم الطابق الثاني من منزلهم، والدرج

المؤدي له.

وأوضح عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان يوسف ديرية، أن قوات الاحتلال

أمهلت العائلة حتى الثامنة صباحا من الخميس المقبل للاعتراض على القرار.

وكانت قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل عائلة الشهيد بني فضل قبل أسبوعين،

وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عائلته.

يشار إلى أن الشهيد بني فضل (28 عاما) متزوج وأب لطفلين، واستشهد في 18

مارس الماضي بعد تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة، أدت إلى مقتل أحد

الصهانية.

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