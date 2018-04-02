الصين تفرض رسوما جمركية على 128 منتجا امريكيا.





بكين 2- ابريل -2018 (وال) - فرضت الصين، اليوم الاثنين، رسوما جمركية

على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة، وتصل

قيمتها الى ثلاثة مليارات دولار سنويا، وذلك ردا على الضرائب التي فرضتها

الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب، والالومنيوم، كما افادت وكالة

انباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

ونقلا عن وكالة الانباء الفرنسية"، حذرت بكين خلال الشهر الماضي من أنها

لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على هذه الصادرات الأميركية، ردا على

الرسوم الباهظة التي فرضتها الادارة الأميركية على الواردات من الفولاذ

والالومنيوم، الامر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين اكبر

قوتين اقتصاديتين في العالم.

ونقلت "شينخوا" عن وزارة المالية الصينية ان لجنة التعريفات الجمركية

التابعة لمجلس الدولة (الحكومة) فرضت رسوما جمركية بنسبة 15% على 120

نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الفواكه

والمنتجات ذات الصلة، ورسوما بنسبة 25% على ثمانية منتجات أخرى تشمل

خصوصا لحم الخنزير ومشتقاته.

وأضافت ان فرض هذه الرسوم أتى ردا على قرار ادارة ترمب فرض رسوم جمركية

على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

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