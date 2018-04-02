انتخاب " كارلوس ألفارادو" رئيسا لكوستاريكا.





سان خوسيه 2- ابريل-2018 ( وال ) - انتخب مرشح حزب يسار الوسط الحاكم في

كوستاريكا " كارلوس ألفارادو" رئيسا للبلاد، بعد فوزه في الدورة الثانية

من الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم أمس الأحد، على منافسه القس

المحافظ فابريسيو ألفارادو، الذي أقر بهزيمته، وهنأ الرئيس الجديد.

وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا انه بعد فرز أكثر من 90% من الاصوات،

حصل " كارلوس ألفارادو" على 60,66 من الاصوات، مقابل 39,33% حصل عليها

القس الانجيلي المحافظ فابريسيو ألفارادو، البالغ من العمر 43 عاما،

والذي لا تجمعه اي علاقة قرابة بمنافسه.

ونقلا عن وكالة وكالة الانباء الفرنسية سارع المرشح الخاسر الى الاقرار

بهزيمته وتهنئة الرئيس الجديد.

وتعتبر كوستاريكا الواقعة في اميركا الوسطى" واحدة من الدول الاكثر

تقدمية في المنطقة، إذ نسبة المتعلمين فيها 97,5 بالمئة بينما تستثمر

الدولة سبعة بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي في التعليم، بحسب منظمة

الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسيكو).

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