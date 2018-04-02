الحملة السنوية لدعم مرضى السرطان في مصراتة .
الإثنين ، 02- 04- 2018 - 08:14:00
مصراتة 02 ابريل 2018 ( وال ) - بدأت في مدينة مصراتة أمس الاحد الحملة
السنوية لدعم مرضى السرطان تحت شعار (دعمكم لنا يخفف على المصابين مرضهم)
.
وأقيم ضمن الحملة التي تستمر حتى الرابع من نفس الشهر ، بازارا
خيريا لصالح مرضى السرطان في كلية السياحة والضيافة .
وستنظم الحملة تظاهرة رياضية مشيا على الاقدام يوم الاربعاء الساعة
الرابعة والنصف تبدأ من جزيرة دوران سارية العلم بشارع طرابلس حتى مركز
مصراتة لعلاج الاورام .
...(وال مصراتة)...