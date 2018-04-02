الحملة السنوية لدعم مرضى السرطان في مصراتة .





مصراتة 02 ابريل 2018 ( وال ) - بدأت في مدينة مصراتة أمس الاحد الحملة

السنوية لدعم مرضى السرطان تحت شعار (دعمكم لنا يخفف على المصابين مرضهم)

.

وأقيم ضمن الحملة التي تستمر حتى الرابع من نفس الشهر ، بازارا

خيريا لصالح مرضى السرطان في كلية السياحة والضيافة .

وستنظم الحملة تظاهرة رياضية مشيا على الاقدام يوم الاربعاء الساعة

الرابعة والنصف تبدأ من جزيرة دوران سارية العلم بشارع طرابلس حتى مركز

مصراتة لعلاج الاورام .

...(وال مصراتة)...