الحملة السنوية لدعم مرضى السرطان في مصراتة .الإثنين ، 02-04-2018 - 08:14:00



مصراتة 02 ابريل 2018 ( وال ) - بدأت في مدينة مصراتة أمس الاحد الحملة
السنوية لدعم مرضى السرطان تحت شعار (دعمكم لنا يخفف على المصابين مرضهم)
.
وأقيم ضمن الحملة التي تستمر حتى الرابع من نفس الشهر ، بازارا
خيريا لصالح مرضى السرطان في كلية السياحة والضيافة .
وستنظم الحملة تظاهرة رياضية مشيا على الاقدام يوم الاربعاء الساعة
الرابعة والنصف تبدأ من جزيرة دوران سارية العلم بشارع طرابلس حتى مركز
مصراتة لعلاج الاورام .
...(وال مصراتة)...

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