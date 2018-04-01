وزيرة الشؤون الاجتماعية توقع على محضر للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .الأحد ، 01-04-2018 - 22:23:00

وزيرة الشؤون الاجتماعية توقع على محضر للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .تونس 01 أبريل 2018 ( وال ) - تم في تونس العاصمة مساء اليوم التوقيع على محضر للتعاون بين وزارة الشوون الاجتماعية واللجنة الدولية للصليب الاحمر.
ووقع المحضر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية " فاضي الشافعي "وعن الصليب الاحمر رئيس بعثة اللجنة " كارل ماتيلي " بحضور مدير عام مركز تاهيل ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة بجنزور "عامر الناوي " ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة " نعيمة الرياني "ومنسق الاتفاق "عبد المجيد الشاعر " .
ونص المحضر على تقديم الدعم الفني والتقني لمركز تأهيل واعادة تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة بجنزور حتي يستطيع المركز القيام بدوره في رعاية هذه الشريحة بافضل الطرق والوسائل المتبعة عالميا.

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