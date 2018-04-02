وكيل وزارة التعليم لشون التعليم العالي ايمن القماطي يقوم بزيارة للجامعة المفتوحة بجنزور ويوقف برنامج الدراسات العليا المخالف للقوانين .

جنزور 2 ابريل 2018 (وال) - قام وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي الاحد بزيارة تفقدية للجامعة المفتوحة بجنزور للوقوف على بعض المعلومات حول قيام الجامعة بقبول طلاب دراسات عليا بالجامعة بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها .

واكد السيد الوكيل في كتاب وجهه الى رئيس الجامعة المفتوحة ووكيل الجامعة للشؤون العلمية ان الاجراءات المتخذة تعد مخالفة للائحة تنظيم التعليم العالي وفق المادة 116من القرار 501 والتي يقول نصها انه لايجوز البدء ببرامج الدراسات العليا الا باذن مكتوب من مركز ضمان الجودة ولايجوز للجامعات او الكليات او الاكاديميات او الكليات التقنية فتح اقسام جديدة الا باذن من مركز ضمان الجودة ولايجوز البدء في برامج الدراسات العليا الا بعد صدور قرار منح اذن من المجلس الاعلى للتعليم .

وتضمن الكتاب اتخاذ الوكيل عدد من الاجراءات الاحترازية والتي منها ايقاف كلا من رئيس الجامعة المفتوحة ووكيل الجامعة المفتوحة للشؤون العلمية عن العمل مؤقتا .

تكليف ا.د سعيد سليمان معيوف رئيسا للجامعة المفتوحة وا.د عبد الله الهادي عبد الله الاشتر وكيلا للشؤون العلمية بالجامعة المفتوحة بشكل مؤقت .

ايقاف اجراءات التسجيل للدراسات العليا في الجامعة المفتوحة وتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع .

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