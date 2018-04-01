السويحلي يلتقي الأهلي بنغازي في ربع نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة غدا الاثنين.





طرابلس 01 أبريل 2018 (وال)- يلتقي ممثلا ليبيا فريقا السويحلي والأهلي

بنغازي يوم غد الاثنين في ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال للكرة

الطائرة 2018، في دورتها الـ 37 المقامة حاليا بمصر، وتتواصل حتى 6 أبريل

الجاري بمشاركة 24 ناديا.

وتأهل السويحلي والأهلي بنغازي إلى الدور ربع النهائي في ختام

منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، حيث فاز

السويحلي على الطيران المصري (3-0)، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليرفع

رصيده في صدارة المجموعة إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات، وحل الطيران

المصري في المركز الثاني.

وخسر الأهلي بنغازي أمام سموحة المصري (2-3) ضمن منافسات المجموعة

الثالثة، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني من أربعة انتصارات

وخسارة واحدة، وبفارق الأشواط خلف سموحة المصري في المركز الأول.

وتجمع باقي مباريات الدور ربع النهائي فرق أندية سموحة المصري مع

الطيران المصري، والأهلي المصري مع الخدمات العامة الكيني، وطلائع الجيش

المصري مع مصلحة السجون الكيني.

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