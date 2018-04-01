أبوعجيلة بوراس ومحمد الفرجاني يشاركان في بطولة مالطا الدولية لبناء الأجسام.الأحد ، 01-04-2018 - 21:25:00



طرابلس 1 أبريل 2018 (وال)- يغادر منتخب ليبيا لبناء الأجسام الثلاثاء
إلى مالطا للمشاركة في بطولة مالطا الدولية لبناء الأجسام المقرر إقامتها
يوم الجمعة المقبل.
وأكدت مصادر من الاتحاد الليبي لبناء الأجسام على مشاركة البطلين
أبوعجيلة بوراس ومحمد الفرجاني في هذه البطولة الدولية لبناء الأجسام.
يذكر أن "بوراس" توج بفضية العالم التي جرت بإسبانيا، والفرجاني توج
ببرونزيتي بطولتي الجزائر واليونان الدوليتين.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا