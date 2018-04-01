أبوعجيلة بوراس ومحمد الفرجاني يشاركان في بطولة مالطا الدولية لبناء الأجسام.





طرابلس 1 أبريل 2018 (وال)- يغادر منتخب ليبيا لبناء الأجسام الثلاثاء

إلى مالطا للمشاركة في بطولة مالطا الدولية لبناء الأجسام المقرر إقامتها

يوم الجمعة المقبل.

وأكدت مصادر من الاتحاد الليبي لبناء الأجسام على مشاركة البطلين

أبوعجيلة بوراس ومحمد الفرجاني في هذه البطولة الدولية لبناء الأجسام.

يذكر أن "بوراس" توج بفضية العالم التي جرت بإسبانيا، والفرجاني توج

ببرونزيتي بطولتي الجزائر واليونان الدوليتين.

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