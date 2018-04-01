جائزة المتحدة للتميز 2017 للرياضي أبوعجيلة بوراس ورئيس الاتحاد الافريقي لرفع الأثقال خالد امهلل.





طرابلس 1 أبريل 2018 (وال)- أقيمت مساء أمس السبت بفندق باب البحر

بطرابلس احتفالية منح جائزة المتحدة للتميز عن العام 2017

بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، على رأسهم رئيس الاتحاد

الأفريقي والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة "أشرف بن

صالحة" ورئيس شركة المتحدة للتجهيزات والاستثمارات الرياضية "عبدالهادي

الزليطني"، ورئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام "عادل القريو" وأمين

الصندوق "عادل البياص" ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة "حسين

طويليب".

وألقى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتجهيزات والاستثمارات

الرياضية "عبد الهادي الزليطني" كلمة في مستهل الحفل أكد من خلالها على

أهمية منح مثل هذه الجوائز في الرفع والرقي بالرياضة الليبية ومساهمة

الشركة في العديد من الأنشطة الرياضة على مستوى ليبيا.

وقال إن منح الجوائز وتكريم الأبطال هو تقدير لهم ودافع كبير لتحقيق

المزيد من النتائج الإيجابية، وإن الاهتمام بالمبدعين والنجوم له دلالات

كبيرة وعميقة من أجل الرقي بالرياضة.

وقد شهدت الاحتفالية العديد من الفقرات من بينها عرض مرئي عن الجائزة

الأولى، وكذلك عروض لمؤسسة الذاكرة وتكريم المشاركين في هذه النسخة

والذين لم يحالفهم الحظ وعددهم 24 مشاركا، وكذلك تكريم فريق التحدي

لتميزه خلال 2017، وتم تسلم الدرع نيابة عن النادي للدكتور "مخلوف

المبروك"، كما تم تكريم "أشرف بن صالحة" نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس

الاتحاد الافريقي والعربي وتكريم رئيس مؤسسة ليبيا للذاكرة "عبدالقادر

الفاسي" والعديد من الشخصيات.

وقد تم تقسيم الجائزة إلى ثلاثة أقسام، وهي جائزة أفضل رياضي وجائزة

أفضل إعلامي رياضي وجائز أفضل إداري.

بعد ذلك أعلن رئيس اللجنة المشرفة عن الجائزة آليات الاختيارات التي

دأبت عليها لجنة التحكيم وفقا للائحة المنظمة لهذه الجائزة وخصوصا المادة

الثالثة منها والتي تنص على أن تمنح الجائزة في حالة المشاركين خمسة

أشخاص تكون المفاضلة بين ثلاثة منهم، وهذا الأمر لم يحدث بالنسبة لاختيار

أفضل إعلامي رياضي حيث إن المتقدمين أربعة والذين انطبقت عليهم شروط

اللائحة اثنان، وبالتالي تم حجب جائزة أفضل إعلامي رياضي هذه السنة.

وقد أعلن رئيس اللجنة العليا أن جائزة التميز لهذه الدورة تم منحها

لرياضي بناء الأجسام "أبوعجيلة بوراس" الذي حقق العديد من الجوائز

والقلائد خلال سنة 2017 منها قلادة بطولة أفريقيا ومستر أولمبيا والعالم،

وللإداري "خالد امهلل" رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الأثقال والرئيس

الشرفي للاتحاد الليبي لرفع الاثقال وعضو الاتحاد الدولي.

وقد تم منحهم جوائز مالية ودرع الشركة المنظمة لهذه الاحتفالية.

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