إصابة 100 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.





رام الله 1 ابريل 2018 (وال) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن

أكثر من مائة فلسطيني أصيبوا برصاص فوات الاحتلال الاسرائيلي وبالاختناق

في الضفة وقطاع غزة خلال مشاركتهم في مظاهرات لليوم الثاني لإحياء يوم

الأرض.

وقال المتحدث باسم الوزارة أسامة النجار إن قوات الاحتلال الاسرائيلي

استخدمت في قمعها للمظاهرات أنواعا مختلفة من الغازات، والرصاص الذي

أطلقته على الفلسطينيين تركز على أسفل الجسم، وأدى إلى بتر في الأطراف.

ومن جهى اخرىاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين من

مخيم العروب شمال الخليل ، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وداهمت

منازل المواطنين، واعتقلت فلسطينيين اثنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين من بلدة الخضر، جنوب بيت

لحم بعد دهم منزل والديهما الواقع في منطقة الجبل المقابل لبرك سليمان

وتفتيشه.