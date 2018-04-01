اقفال منظومة تسجيل الناخبين بالخارج بمشاركة 6 الاف ناخب ..



طرابلس 1 ابريل 2018 (وال) - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد، إقفال منظومة التسجيل بسجل الناخبين بالخارج، بمشاركة (6,630) ناخباً من الليبيين المقيمين خارج البلاد.

وقالت المفوضية إنها أقفلت منظومة تسجيل الناخبين بحلول الساعة 11:59 من مساء السبت الموافق 31 مارس 2018.



واشارت المفوضية إلى أنه واعتباراً من الوقت المبين أعلاه، قد تم إيقاف استلام نماذج طلبات التسجيل عن طريق السفارات الليبية في الخارج .



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