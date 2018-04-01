القنصلية الفلسطينية ببنغازي تكريم المعلمين الفلسطينيين في بنغازي .





بنغازي 1 أبريل 2018 (وال )- أقامت القنصلية العامة لدولة فلسطين في

بنغازي، اليوم الأحد، مهرجانا جماهيريا حاشدا بمناسبة عيد المعلم وإحياء

للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.

وحضر الحفل مسؤولو التعليم في مدينة بنغازي، وتخلله تكريم ثلة من

المعلمين الفلسطينيين القدامى الذين أمضوا أكثر من أربعة عقود في سلك

التعليم بليبيا.

وأشاد سفير دولة فلسطين لدى ليبيا " أحمد جرار " بدور المعلم الفلسطيني

الوطني والنضالي في محاربة الجهل والتخلف، وإرساء قواعد تربوية راسخة

وقوية في الوطن والشتات.

واستعرض السفير في كلمته عن يوم الأرض، نضال شعبنا في الدفاع عن عروبة

أرضه منذ عام 1948 ولغاية اليوم، مضيفا ان مسألة الدفاع عن الأرض والتمسك

بها هي مسألة حياة أو موت، مخاطبا القوى الدولية والإقليمية التي تحاول

تمرير ما يسمى "بصفقة القرن"، بأن خطتهم لن تمر لأن الشعب الفلسطيني

سيقاومها بكل ما أوتي من قوة، محددا الثوابت الفلسطينية في حق العودة،

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها

القدس الشرقية، وإزالة الاستيطان.

كما ألقيت كلمات لممثلي ووزارة التربية والتعليم ورئيس الاتحاد العام

للمعلمين الفلسطينيين وكلمة عن المعلمين المكرمين .



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