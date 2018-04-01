بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا.





سان خوسيه أول أبريل 2018 (وال) - فتحت مراكز الاقتراع في كوستاريكا

أبوابها اليوم لبدء عملية التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات

الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد للفترة 2018-2022.

وتقام الجولة بين مرشح الحزب الحاكم كارلوس ألفارادو والمسيحي المحافظ

فابريسيو ألفارادو.

وستظل أبواب مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 06:00 حتى الساعة 18:00

بالتوقيت المحلي (من 12:00 إلى 00:00 بتوقيت العالمي).

وتعد هذه الجولة هي جولة الإعادة الثالثة في تاريخ كوستاريكا منذ

انتخابات 2002 و2014.