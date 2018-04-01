بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا.الأحد ، 01-04-2018 - 17:05:00



سان خوسيه أول أبريل 2018 (وال) - فتحت مراكز الاقتراع في كوستاريكا
أبوابها اليوم لبدء عملية التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات
الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد للفترة 2018-2022.
وتقام الجولة بين مرشح الحزب الحاكم كارلوس ألفارادو والمسيحي المحافظ
فابريسيو ألفارادو.
وستظل أبواب مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 06:00 حتى الساعة 18:00
بالتوقيت المحلي (من 12:00 إلى 00:00 بتوقيت العالمي).
وتعد هذه الجولة هي جولة الإعادة الثالثة في تاريخ كوستاريكا منذ
انتخابات 2002 و2014.

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