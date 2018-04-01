قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشهر الماضي .









رام الله 1 ابريل 2018 (وال) - أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية

الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان

في المسجد الإبراهيمي الشريف لأكثر من خمسين وقتا للصلاة خلال شهر مارس

الماضي؛ بحجة إزعاج المستوطنين.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن ادعيس "أن هذه السياسة التي ينتهجها

المحتلين الاسرائيليين بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين، ومنعهم من

أداء صلواتهم بالمسجد الشريف، إلى جانب الإجراءات العسكرية المشددة على

المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إليه، ومواصلتها تدنيس باحاته،

وأركانه".

واعتبر ادعيس منع الاسرائيليين رفع الاذان في المسجد الابراهيمي يعد

تعديا على الديانات السماوية، وحرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع

والقوانين الدولية .

وبين ادعيس أن قوات الاحتلال تخضع المصلين لعمليات الابتزاز والتفتيش على

البوابات الالكترونية، والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي،

والبلدة القديمة من مدينة الخليل، وتواصل مضايقتها لهم.

ودعا المصلين الفلسطينيين لضرورة التواجد الدائم في المسجد الابراهيمي،

والمرابطة فيه كل الوقت؛ لتفويت الفرصة على الاحتلال، وأذرعه التنفيذية.