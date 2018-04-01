اتفاق بين المليشيات المسلحة وروسيا لاخراج مقاتلين ومدنيين من الغوطة الشرقية دمشق 1 أبريل 2018 (وال) - اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصيل المعارضة السوري توصل لاتفاق مع روسيا اليوم الأحد لخروج المقاتلين إلى جانب مدنيين أخرين من مدينةالأحد ، 01-04-2018 - 16:40:00


وذكر المرصد ان الاتفاق ينص على إجلاء المقاتلين والمدنيين من مدينة
دوما، التي تعد أخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، ونقلهم
إلى شمال شرقي محافظة حلب بالشمال السوري.
وشمل الاتفاق نشر قوات للشرطة العسكرية الروسية في دوما، وبعدها من
المقرر أن يبدأ مقاتلي المعارضة الإفراج عن الأسرى الذين يحتجزونهم قبل
البدء في إجلاء المرض والجرحى من المدينة.

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