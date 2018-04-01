شحنات من الأدوية تصل إلى مستشفى أمساعد العام.الأحد ، 01-04-2018 - 16:24:00



أمساعد 1 أبريل 2018 (وال )- أفادت مصادر طبية بمستشفى أمساعد العام
بوصول شحنات من أدوية الباطنة والقلب مخازن المستشفى إضافة إلى أنواع من
الأدوية المسكنة وبخاخات الفنتولين.
وأوضحت المصادر أن هذه الشحنات التي وصلت حديثاً إلى المستشفى الواقع على
منطقة حدودية ستساعد في تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، بعد أن كان نقص
الأدوية أحد أهم المختنقات التي تعيق عمل المستشفى.
وأشار مدير مستشفى أمساعد " حسين الحبوني" في تصريحات صحفية إلى أن إدارة
المستشفى قامت بإعداد خطط تضمن توفير شحنات أدوية ومستلزمات طبية تكفي
لـ3 أشهر.

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