تسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم بسرت.





سرت 1 أبريل 2018 (وال )- أصدر مراقب شؤون التعليم ببلدية سرت " مفتاح

عبدالكافي " القرار رقم (27) لسنة 2018 بتسوية الأوضاع الوظيفية لـ 344

معلما ومعلمة وعاملا في قطاع التعليم.

ونص القرار الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه على ترقية 344

معلما ومعلمة وعاملا في القطاع من الدرجة التاسعة إلى العاشرة .

وأفاد مصدر بمراقبة التعليم بسرت وكالة الأنباء الليبية أن المشمولين

بقرار الترقية كان مفترضا أن يتم ترقيتهم إلى الدرجة العاشرة عام 2016

لكن الأحداث التي شهدتها المدينة بعد سيطرة داعش عام 2015 وما تبعها من

حرب وفوضى عرقلت تلك الإجراءات.



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