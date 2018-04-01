ميناء بنغازي البحري يستقبل سفن تجارية محملة بأطنان من الأرز
وحبوب القمح.
الأحد ، 01- 04- 2018 - 15:58:00
بنغازي 1 أبريل 2018 (وال )- أكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي
البحري" مفتاح الشهيبي " وصول السفينة ( MANNA ) التابعة لشركة الربان
العالمية للتوكيلات الملاحية إلى الميناء محملة بـ16 ألف طن من حبوب
الأرز.
وأضاف " الشهيبي " وصول السفينة ( AYLA ) التابعة لشركة شيمة إلى
الميناء، حاملة ما ُيقارب الـ9896 ألف طن من حبوب القمح.مشيرا إلى أن
الميناء استقبال الأيام الماضية ( 52 ) حاوية بضائع متنوعة، مُحملة على
متن السفينة ( SHEILA ) والتي ستشحن بالمقابل 42 حاوية فارغة من الميناء.
...( وال ) ...