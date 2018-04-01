ميناء بنغازي البحري يستقبل سفن تجارية محملة بأطنان من الأرز وحبوب القمح.





بنغازي 1 أبريل 2018 (وال )- أكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي

البحري" مفتاح الشهيبي " وصول السفينة ( MANNA ) التابعة لشركة الربان

العالمية للتوكيلات الملاحية إلى الميناء محملة بـ16 ألف طن من حبوب

الأرز.

وأضاف " الشهيبي " وصول السفينة ( AYLA ) التابعة لشركة شيمة إلى

الميناء، حاملة ما ُيقارب الـ9896 ألف طن من حبوب القمح.مشيرا إلى أن

الميناء استقبال الأيام الماضية ( 52 ) حاوية بضائع متنوعة، مُحملة على

متن السفينة ( SHEILA ) والتي ستشحن بالمقابل 42 حاوية فارغة من الميناء.



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