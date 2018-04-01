ميناء بنغازي البحري يستقبل سفن تجارية محملة بأطنان من الأرز وحبوب القمح.الأحد ، 01-04-2018 - 15:58:00



بنغازي 1 أبريل 2018 (وال )- أكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي
البحري" مفتاح الشهيبي " وصول السفينة ( MANNA ) التابعة لشركة الربان
العالمية للتوكيلات الملاحية إلى الميناء محملة بـ16 ألف طن من حبوب
الأرز.
وأضاف " الشهيبي " وصول السفينة ( AYLA ) التابعة لشركة شيمة إلى
الميناء، حاملة ما ُيقارب الـ9896 ألف طن من حبوب القمح.مشيرا إلى أن
الميناء استقبال الأيام الماضية ( 52 ) حاوية بضائع متنوعة، مُحملة على
متن السفينة ( SHEILA ) والتي ستشحن بالمقابل 42 حاوية فارغة من الميناء.

...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا