اللجنة التأسيسية للمكتبة الضمانية تواصل اجتماعاتها في بنغازي.





بنغازي 1 أبريل 2018 (وال بنغازى)- أكد رئيس اللجنة التأسيسية للمكتبة

الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي ان اللجنة تواصل عقد اجتماعاتها

ببلدية بنغازي حيث تم الاتفاق على مقترح يحدد أهداف المكتبة ، والرسالة

والرؤية التي ستكون عليها، والشروع في وضع اللائحة التنظيمية للمكتبة،

وأهم المواد والمراجع التي ستحتويها .

وأوضح أن اللجنة التأسيسية ستقوم بزيارة لبلدية طرابلس هذا الأسبوع،

للتواصل مع الجهات المعنية بالإعلام والثقافة ، وزيارة للجنة المشكلة

لتأسيس مكتبة الزاوية الأسمرية ببلدية زليتن .

يُشار إلى أن اللجنة التأسيسية للمكتبة الضمانية بصندوق الضمان

الاجتماعي، قد تأسست بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق

الضمان الاجتماعي رقم (60) لسنة 2018 ، وتهدف المكتبة المركزية لتشجيع

الفكر البحثي في مجال الضمان الاجتماعي، وتنمية المهارات لدى الموظفين

والباحثين، وإيجاد سُبل لإيصال المعلومات الضمانية بطريقة سلسلة ومتطورة

.

(فرع وال بنغازى ).