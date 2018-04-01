اللجنة التأسيسية للمكتبة الضمانية تواصل اجتماعاتها في بنغازي.الأحد ، 01-04-2018 - 14:13:00



بنغازي 1 أبريل 2018 (وال بنغازى)- أكد رئيس اللجنة التأسيسية للمكتبة
الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي ان اللجنة تواصل عقد اجتماعاتها
ببلدية بنغازي حيث تم الاتفاق على مقترح يحدد أهداف المكتبة ، والرسالة
والرؤية التي ستكون عليها، والشروع في وضع اللائحة التنظيمية للمكتبة،
وأهم المواد والمراجع التي ستحتويها .
وأوضح أن اللجنة التأسيسية ستقوم بزيارة لبلدية طرابلس هذا الأسبوع،
للتواصل مع الجهات المعنية بالإعلام والثقافة ، وزيارة للجنة المشكلة
لتأسيس مكتبة الزاوية الأسمرية ببلدية زليتن .
يُشار إلى أن اللجنة التأسيسية للمكتبة الضمانية بصندوق الضمان
الاجتماعي، قد تأسست بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق
الضمان الاجتماعي رقم (60) لسنة 2018 ، وتهدف المكتبة المركزية لتشجيع
الفكر البحثي في مجال الضمان الاجتماعي، وتنمية المهارات لدى الموظفين
والباحثين، وإيجاد سُبل لإيصال المعلومات الضمانية بطريقة سلسلة ومتطورة
.
(فرع وال بنغازى ).

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